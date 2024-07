Snupi a sostegno della Gastroenterologia pediatrica

L’Associazione Snupi prosegue il percorso intrapreso ormai 20 anni orsono rivolto al sostegno della struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale Maggiore e del suo Day service adulti e pediatrico.

E a riconferma di questo impegno è stato consegnato agli ambulatori della Gastroenterologia pediatrica che si trovano all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” uno strumento che va ad implementare il parco tecnologico per la diagnostica in ambito pediatrico. Si tratta di un ph-impedenziometro che permette di misurare la quantità di acido presente nell’esofago e di valutare la presenza di reflussi gastroesofagei acidi, non acidi e gassosi nelle 24 ore, utile nella diagnostica e follow-up della malattia da reflusso gastroesofageo.

“Desideriamo ringraziare i benefattori che hanno contribuito a questa donazione come Raimondo Meli Lupi con tutto il gruppo degli Hawks e la Famiglia Gerboni – ha dichiarato il presidente di Snupi Giulio Orsini che ha ricordato come il sostegno dell’associazione sia sempre presente anche in favore ricerca scientifica dei ricercatori e dei docenti, oltre al necessario supporto dei pazienti più fragili e in condizioni di necessità.

Lo strumento è stato consegnato alla dottoressa Fabiola Fornaroli della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di ambito pediatrico, alla presenza del direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi, del direttore della struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Tiziana Meschi e del personale dell’ambulatorio che hanno ringraziato i donatori e Snupi per essere sempre al loro fianco.