Soccorri-bimbi: sold out i corsi della Croce Azzurra

Tantissimi iscritti ed iscritte ai corsi dedicati al primo soccorso per adulti e ragazzi, organizzati dalla Croce Azzurra di Traversetolo. Visto il successo degli appuntamenti già il calendario gli organizzatori hanno deciso di tradurre la locandina di indizione del corso in arabo e di effettuare il corso anche nella lingua dei segni. Durante le lezioni verranno trattati argomenti relativi al primo soccorso per bambini e neonati: dalle manovre di disostruzione alla rianimazione cardiopolmonare, dalla prevenzione Sids ai tagli sicuri a tavola.