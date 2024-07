Ecco come ho ordinato 7 mila euro in cambio di 500: ma sono tutti falsi

Cinquecento euro per acquistarne settemila, settecento euro per dodicimila, mille euro per sedicimila. Se investissi duemila euro potrei acquistarne trentacinque mila, con cinquemila potrei averne cinquantamila. Ma sono tutte banconote false, ordinabili comodamente tramite Telegram. Anche per le carte clonate, basterebbe chiedere: sono disponibili con tariffe e listini prezzi a parte.

Un tempo i falsari erano veri e propri 'artisti' del crimine. Come quelli immortalati dal film 'Falsari alla sbarra' di Erle Kenton o dalla pellicola 'La banda degli onesti' con Totò nei panni di un portiere che inizia a stampare, con due amici, banconote false. Era un crimine che non si improvvisava: serviva una tipografia e qualcuno che fosse in grado di utilizzarla. Oggi basta ordinare online una piccola macchina tipografica, i toner e la carta olografica. Poi si può iniziare a stampare, magari in cameretta a casa dei genitori. Anche il 'fascino' è svanito. Oggi ci restano solo i falsari da divano che adescano i clienti su internet.

I nuovi falsari e le banconote vendute in chat

Ci siamo 'infiltrati' nei gruppi Telegram che pubblicizzano la vendita di banconote false per capire i meccanismi di funzionamento di questi traffici illeciti. Qui vengono pubblicate foto e video dei soldi contraffatti, oltre alle immagini delle stampanti. Dopo qualche scambio di battute in chat ci si possono far inviare i listini prezzi e le offerte promozionali. Poi basta scegliere l'opzione desiderata.

E il pagamento? Lo potrei effettuare in bitcoin, con altre criptovalute o tramite paypal, per ordini inferiori ai 5 mila euro. Per ordini superiori a 5 mila dovrei invece incontrare il falsario. Il taglio delle banconote false? A mia scelta: dai 20 euro fino ai 500 euro, passando per i tagli da 50, 100 e 200 euro. E l'ordine minimo? C'è anche quello. Come nuovo cliente ho la possibilità di effettuare un ordine minimo di duecento cinquanta euro. Potrei quindi acquistare, da subito, tremila e cinquecento euro di banconote false.

"Banconote false di qualità appena stampate"

Chi produce i soldi falsi ci rassicura anche sulla qualità della merce. Secondo quanto promesso dal falsario le banconote dovrebbero superare i test della luce Uv. Nello stesso canale, al quale sono iscritte più di 2 mila persone, sono stati postati video che proverebbero il superamento del test della penna, uno dei metodi utilizzati per verificare l'autenticità delle banconote. Ma cosa serve per produrre i soldi falsificati? Gli elementi base sono una piccola macchina tipografica, la carta patinata, la carta olografica e l'inchiostro. Tutto il materiale è ordinabile tramite siti internet.

"Le nostre banconote false - si legge in uno dei post - sono prodotte con tutte le caratteristiche di sicurezza, questo per fornire la massima qualità richiesta dai clienti. Superano il test della penna, della luce Uv e hanno funzioni di ologramma, punti d'acqua 1/1 superiore AAA ++, micro stampa modello di inchiostro metamerico di sicurezza, numero inchiostro fluorescente, carta stampa calcografica a registro con proprietà Uv". La promozione e il 'martellamento' con immagini e video dei soldi falsificati è incessante.

I falsari e i clienti francesi

La spedizione avverrebbe utilizzando buste anonime o con loghi che rimandano a siti conosciuti, per cercare di evitare i controlli. Dopo aver risposto ad un primo annuncio, apriamo una chat con chi gestisce la pagina. Dall'altra parte c'è il falsario, che stampa le banconote probabilmente dal divano di casa sua, per diffonderle poi in tutta Italia e non solo. "I nostri clienti francesi - si vanta il novello Paolo Ciulla, uno dei falsati più famosi della storia la cui vita è stata raccontata dal libro di Dario Fò 'Il grande malfattore' - sono soddisfatti della qualità dei nostri prodotti". Non riusciamo a capire da dove sta scrivendo ma sicuramente utilizza un buon italiano.

Ci fingiamo interessati all'acquisto e ci viene inviato, dopo pochi scambi di battute, il listino prezzi delle banconote false. Di fianco alla cifra da pagare con banconote vere c'è il corrispettivo di banconote false che potremmo ottenere. Dopo aver chiesto i prezzi, il venditore chi chiede come preferiamo iniziare a fare il nostro ordine. "Con quale importo vuoi iniziare e quali tagli sono necessari nel tuo pacchetto?". Ma a questo punto interrompiamo la comunicazione. L'adrenalina non sarà quella dei protagonisti del film 'I falsari' di Franco Rossi ma i guadagni sono significativi, anche perchè la clientela è molto numerosa.

Soldi falsi contro la crisi: chi sono i clienti

Chi ordina i soldi falsi nel gruppi Telegram? Ci sono semplici lavoratori e lavoratrici che non riescono ad arrivare alla fine del mese, persone che hanno necessità di liquidità per pagare le bollette, le spese per le utenze o i lavori per la riparazione della propria abitazione. C'è anche chi accumula le banconote false, come si faceva una volta, per 'mettere via' un gruzzoletto che potrebbe essere utile in caso di imprevisti, relativi alla salute o al lavoro. Certo, c'è anche chi vuole avere a disposizione più soldi in contanti per condurre una vita al di sopra delle proprie possibilità economiche o per togliersi qualche costoso sfizio.

I clienti sono centinaia se non migliaia, come mostrato da recenti indagini portate avanti dalla sezione cripto valute del comando anti falsificazione monetaria dei carabinieri e le spedizioni non vengono effettuate sono in Italia, ma anche in alcuni Paesi all'estero. I partecipanti al gruppo Telegram in cui viene sponsorizzata la vendita di banconote false sono più di 2 mila e 300. Tutti potenziali clienti per i falsari.

Quante banconote contraffatte circolano in Italia

E' difficile fare una stima precisa del numero esatto di banconote false che circolano in questo momento a Parma e in tutta Italia. Basandoci sui dati della Banca d'Italia possiamo rilevare che nel corso del 2023 in Italia le banconote euro ritirate dalla circolazione e riconosciute false sono state 104.669, numero inferiore a quanto registrato prima della pandemia.

I tagli più falsificati sono stati quelli da 20 e da 50 euro, che rappresentano l’80 per cento del totale. A livello globale, le contraffazioni ritirate dalla circolazione sono state 467.000. Nel 2023 sono stati individuati solo 16 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione, in proporzione uno dei livelli più bassi mai registrati dopo l’introduzione delle banconote in euro.

Banconote false su Telegram: l'arresto di un 28enne

Un 28enne di Casarano, in provincia di Lecce, è stato arrestato nel mese di giugno con l'ipotesi di reato di reato di produzione e traffico di valuta falsa. Secondo quanto ricostruito dalla indagine il giovane avrebbe allestito in casa una vera e propria stamperia clandestina, per produrre banconote contraffate da vendere in Italia e all’estero, mediante paypal o con pagamenti in criptovalute, avvalendosi di canali Telegram per la promozione.

E’ questa la scoperta fatta dai carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Il giovane, dal dicembre del 2022 allo scorso maggio, avrebbe effettuato almeno 163 spedizioni di plichi contenenti mazzette con banconote false di tagli di 5, 10, 20, 50, 100 euro, utilizzando anche le etichette generate da un noto sito internet per la vendita di abiti di seconda mano da apporre sulle buste da spedire, così da evitare i controlli.