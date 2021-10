Solidarietà in rete per il nuovo Circo di Granara. La raccolta fondi ha registrato oltre 6mila euro di donazioni

Nella cornice dell’appennino parmense, tra la via Francigena e il mare, sorge il villaggio ecologico di Granara, un laboratorio di arte, educazione ambientale, teatro, volontariato e molto altro. Il circo è da sempre uno dei simboli del villaggio e del Festival di Granara, ma dopo 20 anni, il tendone che ospita gli spettacoli andrebbe ricostruito a causa delle numerose lacerazioni che nel tempo hanno usurato e distrutto la tela.

Per questo l’associazione teatro Granara ha lanciato una raccolta fondi online su GoFundMe e in pochi giorni la solidarietà non si è fatta attendere, al momento sono già stati donati oltre 6 mila euro.

La costruzione del tendone sarà dedicata all’attore di teatro Stefano Guizzi, un pioniere di Granata, scomparso prematuramente nel 2020, che ha lavorato con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro e partecipato anche a grandi produzioni del Teatro La Scala. Dopo aver scoperto Granara, nel 2000 era riuscito ad organizzare il Festival di Granara per dare spazio ai giovani teatranti e a grandi maestri.

“Vorremmo dedicarlo a Stefano e portare avanti il suo sogno, che è anche il nostro. Grazie”.

