Solignano, dal 19 dicembre al via l’ambulatorio gestito dall’Unità di continuità assistenziale

Partirà martedì 19 dicembre l’attività ambulatoriale dell’Uca (Unità di continuità assistenziale) nel comune di Solignano. Si tratta di un nuovo servizio che, grazie alla collaborazione tra Azienda Usl di Parma, Comune di Solignano e Croce Verde Fornovese, andrà ad implementare l’attività del Medico di medicina generale sul territorio. Nei locali della Croce Verde di via Zanetti 2 a Solignano infatti, l’ambulatorio Uca sarà a disposizione dei cittadini il martedì e venerdì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 18.30. Sarà possibile rivolgersi a questo servizio per le stesse necessità sanitarie di competenza del proprio medico curante per le quali non si possa aspettare. L’accesso al servizio avviene senza prenotazione e non è previsto il pagamento di alcun ticket. Resta invariato il servizio di Continuità assistenziale (Guardia Medica) attivo nelle ore notturne, nei festivi e prefestivi, mentre per problemi di emergenza sanitaria è sempre necessario contattare telefonicamente il 118.

LE UNITA’ DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Le Uca possono essere considerate un’evoluzione delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), attivate durante l'emergenza Covid. Il loro principale compito è supportare l’attività dei Medici di medicina generale nella gestione e presa in carico di persone (o di comunità) che versano in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità o fragilità