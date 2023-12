Solignano, i tassisti sociali hanno bisogno di aiuto: parte una raccolta fondi per acquistare un'auto

Da un’idea di Pietro Sani, la Proloco Solignano APS avvia questa campagna di raccolta fondi. I tassisti sociali di Solignano hanno bisogno di aiuto. Questi volontari Auser accompagnano le persone sole e in difficoltà alle visite mediche, alle sedute di fisioterapia, a messa e molto altro. Si tratta di un’opera estremamente utile e conveniente per i cittadini, soprattutto in un piccolo Comune collinare che non ha tutti i servizi a portata di mano. Per poter svolgere al meglio la propria missione, i tassisti sociali hanno bisogno di un’auto con un’adeguata autonomia e che sia confortevole, dato che spesso i servizi durano alcune ore.

La Proloco di Solignano APS promuove questa raccolta fondi per acquistare un’auto adatta allo scopo, la quale sarà poi donata al Comune di Solignano ad uso del trasporto sociale, ad oggi in convenzione temporanea con AUSER Territoriale Odv. Il nostro obiettivo è utilizzare i fondi in maniera oculata ed evitare sperperi. Valuteremo in via prioritaria l’acquisto di una buona auto usata o km0 che abbia alcune caratteristiche basilari (servosterzo, climatizzazione, certificazione EURO6, Android Auto/Apple CarPlay per collegare il navigatore da telefono, buona autonomia). Nel caso in cui la raccolta fondi andasse particolarmente bene e si presentasse un’ottima offerta, potremo prendere in considerazione l’idea di acquistare un mezzo nuovo.

Noi di Proloco finanzieremo la raccolta con parte dei proventi delle nostre iniziative, ma il nostro amato Comune è troppo piccolo e non possiamo farcela da soli. Sostieni anche tu la raccolta fondi con una piccola donazione. Sosterrai gli anziani del nostro territorio e i volontari che con tanta cura li accompagnano.