Soppressione allaccio acqua e gas: modifiche alla viabilità in via Martiri della Liberazione

Modifiche alla viabilità in via Martiri della Liberazione, all’altezza del civico 107/A, per soppressione allaccio acqua e gas, nei giorni di domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 marzo. Per consentire la soppressione dell’allaccio di acqua e gas in via Martiri Della Liberazione, all’altezza del civico 107/A, domenica 5 marzo sono previste modifiche alla circolazione stradale con deviazioni al traffico, mentre nei giorni 06-07 marzo è previsto il solo restringimento di carreggiata, con istituzione di senso unico alternato.

L’ORDINANZA

Domenica 05/03/2023, dalle ore 00:00 alle 24:00, in via Martiri della Liberazione – altezza civico 107/A - istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza. I veicoli provenienti da via Volturno, direzione Vicofertile, verranno deviati in tangenziale, con la possibilità di immettersi in via Emilia Ovest e poi riprendere via Roma, all’altezza di San Pancrazio, per ritornare su via Martiri della Liberazione. Per i veicoli provenienti da Collecchio, direzione Parma, sarà necessario imboccare via Roma, fino a via Emilia Ovest, per poi proseguire verso Parma. L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. In strada Grassi, intersezione via Martiri della Liberazione, istituzione dell’obbligo di svolta a destra. Dal giorno 06/03/2023 al 07/03/2023, dalle ore 09:00 alle 18, restringimento di carreggiata ed istituzione del senso unico alternato con movieri. Istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza. Dovrà essere sempre consentito l’ingresso e l’uscita dai passi carrai.