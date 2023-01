Soppressioni sulla Fidenza-Cremona, la Lega: “La Regione dedichi più attenzione a questa tratta ferroviaria"

“È ora che la Regione Emilia-Romagna prenda sul serio i problemi della Fidenza-Cremona perché i disagi di questi ultimi giorni sono pesanti per tanti studenti e loro famiglie e non è tollerabile che si ripetano con frequenza”. Così i consiglieri regionali del Gruppo Lega, il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, il Presidente del Gruppo Matteo Rancan e Emiliano Occhi sono intervenuti sulle ultime soppressioni delle corse in orario scolastico sulla tratta ferroviaria che collega numerosi comuni di pianura delle province di Parma e Piacenza a Cremona dove tanti studenti parmensi e piacentini frequentano le scuole superiori.

“La passata stagione invernale 2021/2022 eravamo già intervenuti per chiedere la soluzione dei problemi ma ci era stato risposto dall’amministrazione regionale che era tutto sotto controllo e che quei pochi problemi verificatisi erano dovuti all’assenza di personale ammalato di covid – hanno proseguito i leghisti illustrando i motivi della nuova interrogazione che hanno rivolto alla Giunta regionale – Ci sembra difficile che le soppressioni di questi ultimi giorni siano dovute a quella causa. Inoltre va anche spiegato il caso del giorno 30 gennaio nel quale non sono stati attivati nemmeno i bus sostitutivi. La Regione deve comunque dedicare più attenzione a questa tratta ferroviaria”.