Sopralluogo della Provincia sul ponte Castellina a Soragna

Si è svolto questa mattina il sopralluogo sul ponte Castellina nel Comune di Soragna e l’incontro tra il Presidente Rossi e il sindaco Concari, con la presenza del Delegato provinciale alla Viabilità Bertocchi, l’ing. Monteverdi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Cergnul e l’Assessore all’urbanistica Iaconi Farina.

Attualmente il ponte in attraversamento sul torrente Stirone è percorribile a senso unico alternato con semaforo. Questa misura cautelare è stata messa in opera in conseguenza del piano di monitoraggio dei ponti che la Provincia di Parma sta compiendo, ed è stata necessaria per permettere l’attraversamento del ponte nel rispetto delle vigenti normative. Infatti, il manufatto non presenta situazioni di rischio e non si trova in situazioni di instabilità, ma l’adeguamento alle nuove disposizioni ha richiesto un declassamento del ponte per far si che questo sia percorribile.

“Stiamo lavorando al progetto e nel mentre continuiamo a monitorare il ponte. Appena abbiamo ultimato i lavori progettuali, ci metteremo in moto per ricevere i finanziamenti” ha dichiarato il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.

“Con questo incontro abbiamo aperto un canale con la Provincia per capire il tipo di intervento che dovrà subire il ponte e le relative tempistiche – ha affermato il sindaco di Soragna Matteo Concari – Dal momento in cui tutte le aziende produttive del territorio torneranno a lavorare a pieno regime servirà smaltire in modo più veloce il traffico per permettere ai i nodi industriali di collegarsi in modo più rapido e sicuro”.

La Provincia di Parma, inoltre, ha annunciato che nel programma di manutenzione della rete viaria e dei manufatti previsto per il 2021, ci saranno a disposizione fondi da destinare al miglioramento delle strade provinciali che attraversano e coinvolgono il comune di Soragna.