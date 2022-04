Soragna: chiuso per lavori il ponte di Carzeto sullo Stirone

Verrà chiuso completamente al traffico veicolare il ponte di Carzeto sul torrente Stirone, in Comune di Soragna, sulla Strada provinciale 91 “di Carzeto” dalle ore 8 di mercoledì 27 aprile alle ore 7 di martedì 3 maggio 2022 nel tratto compreso tra l’intersezione in rotatoria con la SP59 “di Diolo” e la località di Carzeto. In caso di condizioni meteo avverse, la chiusura sarà rimandata a data successiva.



La misura si è resa necessaria per dare corso a lavori urgenti di rifacimento dei giunti di dilatazione lungo il manufatto.

Le lavorazioni comporteranno la chiusura completa del ponte a tutti i veicoli per mettere in condizioni l’impresa esecutrice di poter operare in sicurezza in considerazione del fatto che la larghezza del ponte è insufficiente a consentire il passaggio dei mezzi durante le lavorazioni.



La chiusura, che comporterà inevitabili modifiche della viabilità locale, verrà segnalata con apposita cartellonistica in fase di collocazione, in prossimità delle intersezioni limitrofe per consentire le necessarie deviazioni del traffico.



Le lavorazioni saranno completate nell’arco del periodo di chiusura stabilito e successivamente il manufatto sarà riaperto regolarmente al traffico veicolare.