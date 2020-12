E' in quarantena per il Covid e non riesce a ritirare la spesa: i carabinieri gliela portano a casa

Non aveva nessuno che le andasse a ritirare la spesa e non poteva uscire poichè si trova in quarantena per il Covid-19. Una donna che vive a Sorbolo ha chiesto così l'aiuto dei carabinieri, che sono intervenuti in pochi minuti per soccorrere la cittadina. I militari infatti, dopo la chiamata al 112, si sono subito attivati per ritirare la spesa e portarla a domicilio alla donna. L'episodio è avvenuto ieri, mercoledì 30 dicembre.