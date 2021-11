Sorbolo-Mezzani: al Polo sanitario è attivo lo Spazio Giovani

Dal 9 novembre nella struttura di via Lalatta è aperto unservizio dedicato agli adolescenti per dare informazioni e consulenze gratuite su sessualità e corretti stili di vita

Al Polo sanitario Ausl di Sorbolo-Mezzani è aperto dal 9 novembre lo Spazio Giovani, il consultorio dedicato agli adolescenti nella fascia d’età dai 14 ai 19 anni. Si tratta di un servizio gratuito e ad accesso libero, per ottenere visite ginecologiche gratuite, informazioni e consigli su gravidanza e salute sessuale, corretti stili di vita e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ma anche problematiche affettive o legate alla pubertà; oltre a questo sarà possibile, dopo consulenza medica ginecologica, la distribuzione gratuita di contraccettivi.

“Con l’apertura di questo nuovo sportello, l’Azienda Usl in collaborazione con il Comune – ha spiegato Antonio Balestrino, Direttore del Distretto Ausl di Parma – ha voluto potenziare i servizi dedicati ai più giovani, in un momento per loro non facile. L’isolamento e la difficoltà di relazioni dovute alla pandemia – ha continuato Balestrino - hanno reso ancor più importante la creazione di un punto di riferimento, capace di ascoltare e soprattutto di fornire risposte su argomenti molto spesso delicati.”

Lo Spazio Giovani è gestito da un team multiprofessionale: oltre alla ginecologa e all’ostetrica che accolgono direttamente i giovani, in caso di necessità sarà infatti possibile organizzare consulenze di tipo psicologico o nutrizionale, in collaborazione con lo Spazio Giovani di Parma, con cui questo nuovo sportello lavora in equipe.

“Investiamo da anni in progetti educativi rivolti ai ragazzi delle terze classi della scuola secondaria in collaborazione con lo Spazio Giovani di Parma – ha spiegato l’Assessore alle Politiche scolastiche, sociali e socio-sanitarie del Comune di Sorbolo-Mezzani Sandra Boriani - su temi che lo Spazio Giovani da adesso proporrà concretamente sul nostro territorio ai nostri adolescenti. È dunque un consolidamento e un completamento che arricchisce l’offerta di accoglienza e sostegno, obiettivi – ha concluso Boriani - che il servizio si pone il benessere dei nostri ragazzi”.

COME ACCEDERE

Lo Spazio Giovani è attivoall’interno del Consultorio familiare del Polo sanitario di Sorbolo-Mezzani, in via Lalatta 10 a Sorbolo, ed è aperto il secondo e quarto martedì di ogni mese dalle 16.30 alle 18.30. L’accesso al servizio è libero e gratuito per tutti i ragazzi e non è necessaria la ricetta del medico di medicina generale. In questo momento, è comunque consigliata la prenotazione telefonica al numero 0521/393370.