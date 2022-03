Sorbolo Mezzani: "Gli appartamenti sequestrati alla mafia pronti ad accogliere gli ucraini"

Gli appartamenti confiscati alle mafie e assegnati al Comune di Sorbolo Mezzani, sono pronti ad accogliere famiglie ucraine in fuga dai luoghi della guerra. Lo ha annunciato Nicola Cesari, sindaco del comune di Sorbolo Mezzani.

"Se sarà necessario, avanzeremo all’agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie, la richiesta di riservarne altri ancora. Lo stiamo facendo per chi durante l’emergenza Covid, ha subito la perdita del lavoro e non riusciva più a pagare l’affitto e lo faremo anche per il popolo ucraino. Per questo voglio ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che hanno contribuito a renderli fruibili, attraverso donazioni economiche e arredi. Siamo una grande comunità!"