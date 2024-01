Sorbolo Mezzani: in arrivo un McDonald's nell'area di un centro commerciale

Un nuovo McDonald's all'interno del centro commerciale Il Sorbo in via Mantova a Sorbolo Mezzani. E' questo il progetto, in corso di realizzazione, che porterà a due passi dal paese un punto vendita della nota catena di fast food. Lo aveva annunciato a fine dicembre il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari con un post su Facebook.

"Si può essere a favore o contrari all’arrivo nel Comune di Sorbolo Mezzani di un Fast Food…rispetto ogni punto di vista, ma posso garantirvi che sono pochi i Comuni in Provincia che crescono alla velocità del nostro, attirando nuove realtà e nuove attività…compresa questa! Ricordo ancora, quando qualche estate fa, allertato delle segnalazioni di alcuni residenti, mi trovai a discutere con un gruppo di ragazzini (una quarantina circa) nel parco Cecilia. Durante il confronto (più che costruttivo), emerse una forte richiesta…quella di avere in paese un punto di incontro serale come un Fast Food. Io non so…se questi edifici possano essere considerati “luoghi di aggregazione”, ma so solo che alla richiesta di questi giovani, rimasi quasi spiazzato, pur vedendo tanti ragazzini riunirsi ogni sera attorno a questi esercizi"

Se penso poi..a quanti giovani di Sorbolo Mezzani, ogni volta si spostano a Parma per cercare un Fast Food, con relativi impegni e pensieri dei familiari…beh allora penso che alla fine quei ragazzi, quella sera, hanno espresso un desiderio legittimo (anche delle famiglie) che molto presto si esaudirà. Se a questo si aggiunge, che a carico del costruttore, ci sarà il completamento pedonale ciclabile che dal centro commerciale “IL SORBO” arriva al distributore Agip…allora posso confermare che, per gli stessi giovani, ma anche per gli adulti, quella richiesta da parte di quei quaranta giovanotti, aveva davvero un senso!"