Ultimi giorni per il rinnovo del permesso di transito e sosta per il 2022

Scadono il 20 febbraio 2022 i termini utili per il rinnovo dei permessi di transito e sosta per l’anno 2022, ad esclusione del permesso AAA e del permesso disabili che hanno scadenze diverse. Il permesso di transito e sosta può essere rinnovato pagando l’onere di emissione di 10 euro, importo invariato rispetto agli anni passati, senza bisogno di recarsi agli sportelli di Infomobility, attraverso una delle seguenti modalità: con carta di credito, utilizzando l’ App Tap&Park per smartphone, l’applicazione scaricabile gratuitamente dai principali store online, oppure accedendo all’Area Riservata del sito web di Infomobility. Le credenziali di accesso sono le stesse. Per chi non ha mai effettuato l’accesso cliccare su “Registrati” e seguire le istruzioni per il recupero dell’account. Il sistema consente l’emissione di fattura. Il rinnovo del permesso in questo caso sarà immediatamente attivo. Poi: con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 15 Z 05387 12703 000002082577 a favore di Infomobility S.p.A. specificando il codice di 18 caratteri inviato via posta o email. Nelle scorse settimane è stata inviata da Infomobility una comunicazione email ai titolari dei permessi in scadenza e coloro che non utilizzano la posta elettronica hanno ricevuto a domicilio la consueta lettera con le indicazioni per il rinnovo. Se si desidera effettuare una variazione del permesso (es. cambio targa) oppure nel caso siano mutate le condizioni del diritto al rinnovo, si richiede di darne comunicazione scrivendo a imobility@infomobility.pr.it, oppure telefonando al numero verde 800 238 630 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.