Sostegno didattico agli alunni con disabilità: online il bando per la specializzazione

L’Università di Parma ha pubblicato il bando di selezione per l’accesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Per la scuola secondaria di primo grado i posti disponibili sono 85, e altrettanti per la secondaria di secondo grado. È possibile iscriversi dalle 12 del 19 aprile alle 12 del 6 maggio 2022, esclusivamente attraverso procedura informatica. Il bando è pubblicato al link: https://elly2021.scuola.unipr.it/course/view.php?id=188