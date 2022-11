Sostenibilità: Ecomondo, al Gruppo Davines il premio Capitale naturale

Al Gruppo Davines, azienda B Corp e società Benefit, specializzata in prodotti per la cosmetica professionale, il riconoscimento per il 'Capitale naturale' assegnato nell'ambito del Premio Sviluppo Sostenibile 2022 a Ecomondo. Il premio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Wwf e Crea – Rete Rurale Nazionale, va a Davines per l’impegno preso in materia di rigenerazione con il progetto Eroc.

Il premio Capitale naturale, istituito per il dodicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group con il patrocinio del Mite, è un riconoscimento alle imprese italiane che hanno realizzato progetti innovativi con l’obiettivo di preservare l’ambiente. La tutela e la rigenerazione dei sistemi naturali, infatti, sono stati individuati come fattori cruciali per l’affermazione di nuovi modelli economici, duraturi e capaci di produrre benessere anche per le comunità locali.

È questo l’intento di Eroc – European Regenerative Organic Center, il progetto che è valso al Gruppo Davines la menzione. Eroc, realizzato a Parma in collaborazione con il Rodale Institute, situato in Pennsylvania, è il primo centro europeo per la ricerca e la divulgazione dell’agricoltura rigenerativa: obiettivo di Dario Fornara, direttore di Eroc, e del team scientifico a lui affiancato, è quello di condurre studi all’avanguardia sulla potenzialità dell’approccio rigenerativo in agricoltura, per dimostrarne i numerosi benefici in vari settori di applicazione, non solo quello cosmetico.