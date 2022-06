Sostenibilità, Parma è quinta tra le human smart city

Nella top ten delle città a misura di persona c'è anche Parma. La città si piazza al quinto posto, dietro Trento e avanti a Bergamo, Padova e Brescia. Sul podio Milano, Bologna e Torino. Le città stanno affrontando una transizione radicale verso nuovi modelli che includono la ridefinizione di spazi e tempi urbani, oltre che del rapporto tra attività lavorative e non, sempre più fluido e flessibile. Al tempo stesso da parte dei cittadini avanza la volontà di recuperare il senso di comunità e il desiderio di vivere in città più a misura di persona. Le città del futuro saranno 'human smart city', un modello che vede la persona al centro e si sviluppa lungo tre assi principali: transizione ecologica, digitale e inclusione sociale. Quanto sono pronte le nostre città a questa trasformazione? Incrociando i dati legati a investimenti e iniziative intraprese dagli stakeholder verso i cittadini e i comportamenti attuati dai cittadini e city users stessi sui tre assi strategici della trasformazione, l'ecosistema urbano italiano risulta in piena evoluzione, ma con ampi margini di miglioramento e con Milano, Bologna e Torino più virtuose. È quanto emerge dall' EY Human Smart City Index 2022, ricerca annuale che individua le tendenze sull'evoluzione delle città e che integra anche indicatori legati a comportamenti ecologici, competenze digitali dei cittadini e inclusione sociale. La ricerca segnala anche il persistere di importanti differenze tra città del Nord e del Sud, ma anche una positiva riduzione del gap tra metropoli e città medie e piccole, dove i comportamenti sostenibili sono più facili e le relazioni sociali più strette.