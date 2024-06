Sostituzione della rete idrica in viale Piacenza, come cambia la viabilità

Aggiornamenti in merito alle modifiche alla viabilità in viale Piacenza per sostituzione rete idrica, a seguito dell’andamento del cantiere che sta procedendo con un certo anticipo rispetto ai tempi preventivati. La nota stampa è corredata da planimetria che sintetizza l’anticipo delle prescrizioni di cui alla precedente ordinanza, causa, appunto, la veloce progressione di cantiere.

Dal 01/07/2024 al 19/07/2024, dalle 00:00 alle 24:00.

Viale Piacenza in prossimità della rotatoria ad intersezione con Via Lanfranco - Istituzione del divieto di circolazione.

I veicoli provenienti da Est, giunti alla predetta intersezione saranno deviati in via Lanfranco. I veicoli provenienti dall’incrocio Viale Pasini/Viale Piacenza/Via Savani, seguiranno deviazione in viale Piacenza in direzione Via Buffolara/Piazzale Caduti del Lavoro.

Viale Piacenza – da Via Lanfranco a Via Savani - Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti, veicoli per carico e scarico merci, mezzi di soccorso ed emergenza.

Sarà sempre garantito l’accesso di tali mezzi ai civici afferenti la carreggiata Nord di Viale Piacenza, nel tratto ricompreso tra via Lanfranco e Via Savani, mediante l’apertura di varchi dedicati con demolizione elemento spartitraffico.

Dal 01/07/2024 al 31/07/2024, dalle 00:00 alle 24:00.

Viale Piacenza – carreggiata Sud, da Via Carlo Magno a Via Lanfranco, nei tratti progressivamente interessati - Istituzione del divieto di circolazione sulla semicarreggiata direzione Ovest-Est.

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati su tutto il tratto stradale. Sarà sempre garantito l’accesso ai numeri civici del tratto intercluso (Sud), mediante l’apertura di varchi dedicati con demolizione elemento spartitraffico.

Dal 01/07/2024 al 10/08/2024, dalle 00:00 alle 24:00.

Viale Piacenza – carreggiata Nord, da Via Carlo Magno al civ.21 (accesso parcheggio Conad) - Restringimento di carreggiata. Istituzione del divieto di fermata ambo i lati. Dovrà essere sempre garantito l’accesso all’area di parcheggio di Viale Piacenza 25/A