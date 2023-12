Sottoscritto il Patto di “Amicizia e Collaborazione” fra Parma e Melitopol (Ucraina)

Il Sindaco di Parma Michele Guerra e il Sindaco di Melitopol (Ucraina) Ivan Fedorov, in collegamento da remoto, hanno sottoscritto il Patto di Amicizia e Collaborazione fra le due città.

Il Comune di Parma e il Comune di Melitopol confermano, in questo modo, la volontà di rafforzare le relazioni, nell’interesse dei cittadini delle rispettive comunità, nella convinzione che i rapporti di amicizia e collaborazione siano un contributo importante alla causa della pace, dello sviluppo degli scambi culturali, scientifici ed economici e delle relazioni fra le due realtà.

Il Patto di Amicizia e Collaborazione è uno strumento volto a favorire lo sviluppo delle relazioni tra le due città, per la promozione del benessere e lo sviluppo delle rispettive comunità. Grazie al Patto, Parma e Melitopol intendono realizzare attività di collaborazione reciprocamente vantaggiose, promuovendo un percorso comune di analisi dei principali temi caratterizzanti le realtà urbane e le potenzialità economiche, culturali e turistiche, consapevoli che la messa in rete di informazioni ed esperienze costituisce la base per costruire strategie di collaborazione innovative e produttive per il futuro.

Gli ambiti nei quali le due città intendono sviluppare azioni di reciproca collaborazione, anche col coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, sono: condivisione e scambio di esperienze, strategie e buone pratiche nell'ambito delle politiche di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione ai programmi di energie rinnovabili e progetti di ricostruzione e riqualificazione; promozione di convegni e seminari tesi ad approfondire i temi della cultura, del turismo, dello sport, delle politiche giovanili. Intendono, inoltre, dare impulso e forme di scambio negli ambiti dellaformazione scolastica e universitaria, della cultura, del turismo e del commercio; promozione e sostegno di relazioni scientifiche e educative, attraverso lo scambio di delegazioni universitarie, sanitarie e scolastiche, oltre che di associazioni culturali e sportive.

Il Sindaco Fedorov era stato in visita a Parma lo scorso settembre, proprio per definire gli ambiti e le azioni che sono state recepite nel Patto. L’iter di approvazione del documento si è concluso col nulla osta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. La sua sottoscrizione, questa mattina, conferisce efficacia al Patto che ha una durata di cinque anni.