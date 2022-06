Sp 15: conclusi i lavori vicino al ponte sul rio Armorano

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha concluso i lavori di messa in sicurezza del versante sulla Strada provinciale 15 tra Calestano e Berceto, in prossimità del ponte sul Rio Armorano. I lavori hanno visto la messa in sicurezza delle protezioni stradali, la pulizia delle reti di protezioni paramassi e la pulizia delle barriere new jersey messe a contenimento dei distacchi franosi a monte della strada.

Stamattina sul posto hanno compiuto un sopralluogo il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, con il Sindaco di Calestano Francesco Peschiera e i tecnici della Provincia, con il Dirigente della Viabilità ing. Monteverdi.