Sp 359R di Salsomaggiore - Bardi : senso unico alternato su 4 ponti

Da domani, martedì 9 novembre, sui manufatti “Taro IV”, quello di attraversamento del Rio Giuncareggio e quelli posti in località Case Fazzi e in località Cerosa. Fino al rispristino delle condizioni di sicurezza. Parma, 8 novembre 2021 – La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che a partire da domani, martedì 9 novembre, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle strutture, viene istituito il transito a senso unico alternato su quattro ponti appartenenti al tracciato della S.P. n. 359R “di Salsomaggiore e di Bardi”.

Si tratta dei manufatti: “Taro IV”, quello di attraversamento del Rio Giuncareggio e quelli posti in località Case Fazzi e in località Cerosa.





La misura si è resa necessaria a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici provinciali e dalle risultanze delle indagini effettuate da tecnici esterni incaricati, nell’ambito del Piano ponti della Provincia.