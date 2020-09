Sp 40 di Bosco di Corniglio: riapertura anticipata

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica una buona notizia: questa sera sarà riaperta al transito a tutti mezzi e le persone la SP 40 di Bosco di Corniglio con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista.

La strada era stata chiusa lunedì 14 settembre dal Km 1+200 (dopo la piazzola dell’elisoccorso) al Km 2+000 per consentire al Servizio Area Affluenti del Po - Regione Emilia Romagna di intervenire sulla frana di Corniglio per la sostituzione di manufatto esistente; l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza aveva richiesto appunto l’interruzione del transito.