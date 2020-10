sp343r: pericolosissima con il maltempo. si intervenga rapidamente.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"La strada SP343 è già passata ad ANAS?" Lo chiediamo perché ad oggi sembra essere stata dimenticata, e vorremmo sapere a chi chiedere di intervenire. Trattasi di un lungo tratto stradale gremito di crepe, dislivelli e buche. Il pericolo è sempre costante e ce ne siamo resi conto per l'ennesima volta, pochi giorni fa. A seguito delle copiose precipitazioni, si sono formate in zona località Sacca di Colorno, diverse pozzanghere d'acqua che a causa della velocità dei mezzi pesanti sulla carreggiata opposta, si sono riversate sul parabrezza della nostra auto (mentre ci recavamo a svolgere un sopralluogo proprio delle condizioni stradali) con un fortissimo fragore, oscurandoci totalmente la vista per qualche istante e costringendoci con non poche difficoltà a tenere il veicolo in strada, anche per via di un avvallamento dell’asfalto. Ciò che é successo lo reputiamo molto pericoloso ed il rischio di incidente può divenire altissimo sia per gli autoveicoli che per i veicoli a due ruote. L’ex Asolana, ad oggi strada provinciale 343R, durante la lunga chiusura del ponte sul PO, ha ricevuto a onor del vero, qualche sporadica manutenzione, ma il continuo passaggio dei mezzi e il susseguirsi delle stagioni, ha già fatto scomparire tutti i rattoppi. Prioritaria quindi deve essere la sistemazione almeno dei tratti messi peggio. Il rischio è troppo alto, specialmente di notte o con il maltempo. Il gruppo civico Amo - Colorno