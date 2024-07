Inaugurato un nuovo spazio Enel a Parma

Enel sempre più vicina ai cittadini di Parma e dintorni con un nuovo negozio, punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas, fibra ed efficienza energetica in un momento in cui l’energia ricopre un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle famiglie e nel futuro sostenibile del pianeta.

Il nuovo Spazio Enel Partner di Parma, che ha aperto i battenti in viale Vittoria 1A grazie alla proficua collaborazione con l’azienda Ecofield S.R.L., è a disposizione di tutti i cittadini con locali accoglienti e dotati di spazi adeguati in un punto strategico e centrale della città, per offrire assistenza per le forniture elettricità e gas ed opportunità per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco Michele Guerra e, per Enel Energia, Guglielmo Guerra Responsabile Area Nord Est Business to Consumer, Davide Delucca Responsabile Indirect Stores Emilia Romagna, il Responsabile Enel Italia Area Appenninica Riccardo Amoroso e l’imprenditore di Ecofield Albano Fabbri.

Lo Spazio Enel, che si aggiunge agli oltre 80 negozi presenti nel territorio emiliano-romagnolo e allo Spazio Enel già presente nella città parmigiana (in V.le Mentana, 109A Parma) , sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16.30.

Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica, gas e fibra.

Presso questo nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione (o la modifica) di contratti luce, gas e fibra (nuovo prodotto by Enel), la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

“Ringrazio Enel per il lavoro enorme che fa sul nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Michele Guerra -. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento di consapevolezza da parte dei cittadini su tutti i temi che riguardano il vasto mondo dell’energia e, in questo contesto, c’è la necessità e la richiesta di avere punti di riferimento, luoghi come questo che inauguriamo oggi che possano guidare i cittadini dentro quella che è la complessità di questo mondo”.

“Con l’inaugurazione di questo innovativo Spazio Enel - ha dichiarato Riccardo Amoroso - apriamo un ulteriore punto fisico che si aggiunge ai canali esistenti, nell’ambito di un sempre più costante percorso di radicamento, nel caso specifico in una città importante come Parma e di tutto il suo hinterland. Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini emiliano-romagnoli, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell’assistenza relativa alle forniture di elettricità, gas e fibra e sia nelle proposte di efficienza energetica”.