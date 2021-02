Sperimentazione sui macachi: sabato 6 febbraio protesta davanti all'Università di Parma

Sperimentazione sui macachi all'Università di Parma. Dopo la decisione del Consiglio di Stato, che ha dato il via libera alla ricerca, l'influencer animalista Enrico Rizzi ha comunicato ai suoi 300 mila followers la volontà di andare davanti ai cancelli degli stabulari, il prossimo 6 febbraio alle 14.30, invitando tutti a partecipare da ogni parte di Italia. "Una decisione, folle ed inaccettabile per una società che si ritiene civile. Chi ha davvero a cuore la ricerca e i diritti degli animali, non intende mollare. "Chi tortura animali è un aguzzino e un aguzzino va combattuto sempre. Quando l'ingiustizia diventa legge, ribellarsi è un dovere" - ha scritto nell'evento facebook creato per l'occasione.

