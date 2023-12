Spese per i dipendenti, Parma tra i comuni più virtuosi

In cima alla classifica svetta Trieste, città che spende di più per gli stipendi i dipendenti comunali. Parma è nel folto gruppo con doppia AA. La valutazione è stilata in base alla gestione della spesa per gli stipendi del personale a tempo indeterminato. A rivelarlo è una speciale graduatoria elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto 'Pitagora'. Lo studio prende in esame i costi sostenuti lo scorso anno da Regioni e capoluoghi di Provincia.