Spi Cgil Parma, l'assemblea generale ha eletto il nuovo segretario organizzativo: Sirio Schivazappa

L'assemblea generale dello Spi Cgil di Parma ha eletto questa mattina all'unanimità il nuovo segretario organizzativo. Sirio Schivazappa sostituirà Giovanni Garrubba che prosegue il suo impegno nell'organico della lega Spi Pablo.

La segreteria del sindacato pensionati Cgil è composta ad oggi da Valentina Anelli, Sirio Schivazappa, Nadia Ferrari e Giuseppe Braglia.

Sirio Schivazappa proviene dalla Filcams dove ha operato per 10 anni, prima come delegato di una società di servizi del commercio e poi in segreteria come funzionario negli ultimi 6 anni.

Ha avuto le deleghe alla comunicazione, alla formazione, e dopo l'ultimo congresso, anche all'organizzazione.

Innumerevoli gli attestati di stima che l'assemblea ha rivolto a Giovanni Garrubba che con impegno e dedizione ha lavorato alla parte organizzativa della categoria in anni difficili, funestati anche dalla pandemia.

"A Giovanni non può che andare tutta la nostra gratitudine per i risultati raggiunti e il nostro più sincero ringraziamento per questi anni passati insieme -ha detto Valentina Anelli, segretaria generale dello Spi di Parma- Diamo il benevenuto a Sirio, certi che il clima di collaborazione che caratterizza tutta la segreteria porterà i suoi frutti".

All'assemblea erano presenti anche Enzo Santolini, Patrizia Maestri e Daniela Bortolotti della segreteria Spi Cgil Emilia Romagna, oltre a Lisa Gattini, segretaria generale della Cgil di Parma.