Abitare in Alta Val Parma fra passato e presente: raccolta di materiale fotografico nei Comuni di Corniglio e Tizzano

Il progetto 'Spolveriamo' prende avvio con una Chiamata pubblica per la raccolta, digitalizzazione, restauro e mappatura delle memorie fotografiche degli abitanti dei Comuni di Corniglio e Tizzano Val Parma. La chiamata si rivolge direttamente alle persone che abitano, hanno abitato o che abbiano un legame con questo territorio e le invita ad aprire bauli, cassetti, cantine e soffitte alla ricerca di vecchie fotografie per restituirle alla comunità e alla memoria collettiva.

L’obiettivo della chiamata è recuperare materiale fotografico analogico proveniente da archivi domestici: stampe (senza limiti di formato), pellicole negative e diapositive, sia in bianco e nero che a colori. Il materiale raccolto sarà digitalizzato gratuitamente e restituito insieme ai relativi file digitali.

Contestualmente alla chiamata pubblica sono partiti due laboratori nelle scuole di Corniglio e Tizzano volti a coinvolgere gli abitanti più giovani della valle. Gli studenti parteciperanno alla selezione degli scatti d’epoca, per poi ripetere le stesse inquadrature in nuove foto, con l’intento di indagare le trasformazioni che hanno caratterizzato il territorio e la sua comunità nel corso del tempo.

Il risultato della ricerca confluirà in un archivio pubblico online, in cui le fotografie saranno mappate su una cartina del territorio, e in una mostra itinerante che si terrà nel corso dell’estate. Lo scopo del progetto è costruire un racconto collettivo capace di mettere in dialogo passato e presente dell’Alta Val Parma per immaginare nuove prospettive future.

La chiamata sarà aperta per due mesi dal 7 di febbraio al 7 di aprile.

Progetto vincitore della call ThinkBig

Con il patrocinio dei Comuni di Corniglio e di Tizzano Val Parma

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Corniglio

Per informazioni e partecipare alla raccolta: chiamare o scrivere al numero +39 379 2467536 scrivere una mail all’indirizzo info@spolveriamo.it

