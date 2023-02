Sport, Parma è quinta in Regione per numero di atleti tesserati: sono 81mila

Parma è al quinto posto in regione per percentuale di atleti inseriti nella sua popolazione (quasi 81.000). Lo sport più praticato è il calcio ed è notevole il divario - ma in linea col dato regionale - tra i tesserati alle varie associazioni uomini (64%) e le donne (restante 36%). È inoltre in calo di quasi l'11% il numero assoluto dei tesserati mentre aumentano, del 13,07% le altre figure che coadiuvano le attività. Infine i parmigiani sono soddisfatti degli impianti sportivi presenti, ma ne vorrebbero altri vicino casa.

Emerge dalla ricerca "Lo stato di salute della pratica sportiva in Emilia-Romagna", commissionata dalla Regione, che è stata presentata a Parma. L'analisi sarà presentata poi anche nelle altre province per raccogliere proposte e suggerimenti utili alla stesura del nuovo Piano triennale regionale sullo sport. "Un altro passo fondamentale per ribadire la nostra ambizione ad essere la vera Sport Valley italiana", commenta il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

A proposito di impianti, a Parma si sbloccano i lavori di riqualificazione dell'ex Cral Bormioli nel quartiere San Leonardo, destinato ad ospitare un nuovo centro sportivo nell'ambito degli interventi contemplati dal "Piano Periferie". L'intervento riguarda un'area di 88.000 metri quadrati e il Comune, dopo alcuni anni di stallo, punta a completarlo entro la fine dell'anno. Il quadro economico complessivo del nuovo centro ammonta 5,6 milioni. Un finanziamento di poco superiore ai 4 milioni è quello statale legato al Bando Periferie a cui si aggiungono 438.000 euro di fondi propri del Comune, integrati da un mutuo di 1,2 milioni acceso, sempre dall'amministrazione, per far fronte agli incrementi dei costi delle materie prime dovuti alla crisi energetica