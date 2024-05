Lo Sportello Infolavoro raddoppia e apre a Traversetolo

Dopo il successo riscosso a Monticelli Terme, lo Sportello Infolavoro raddoppia e sbarca a Traversetolo nella Sala delle Colonne in Corte Agresti, in via Fratelli Cantini 8. Lo Sportello, gestito da educatori esperti della cooperativa Auoradomus per conto di Azienda Pedemontana sociale e del Comune di Traversetolo, sarà a disposizione delle persone per aiutarle nella ricerca di un’occupazione ogni due giovedì, a partire dal 23 maggio, dalle ore 14 alle 16.

Gli operatori di Infolavoro si occuperanno, in particolare, di: colloqui di orientamento; sostegno alla compilazione del curriculum vitae; supporto nella consultazione dei portali internet per la ricerca di lavoro; fornire informazioni sui corsi di formazione e sui progetti specifici di inserimento lavorativo.

L’apertura dello Sportello a Traversetolo rappresenta un ulteriore “step” del progetto “Giovani in biblioteca”, realizzato dai Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo, in partnership con Azienda Pedemontana sociale, per ampliare gli spazi e offrire nuovi servizi alle fasce di età 14-17 e 18-35 anni. Un progetto della durata di 18 mesi che attraverso la partecipazione ad un bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e grazie alla qualità delle sue proposte, è stato capace di ottenere un importante finanziamento pari 150mila euro.

Il finanziamento ha già permesso di ampliare, a partire dal primo marzo scorso, gli orari di apertura dei poli bibliotecari e degli spazi aggregativi di Monticelli Terme e Traversetolo, fino a 40 ore settimanali. Punto di forza di “Giovani in Biblioteca” è il rafforzamento del lavoro in rete con gli Istituti comprensivi dei due comuni, il Centro per l’Educazione Permanente Adulti di Parma (CPIA), l’Ausl, gli spazi giovani di Azienda Pedemontana sociale gestiti dalla cooperativa Auroradomus (Free Time e Air Jam) e il coinvolgimento delle associazioni che operano sul territorio. Per ulteriori informazioni sullo Sportello Infolavoro, è possibile contattare, anche via whatsapp, il numero 342 7732765 o inviare una mail all’indirizzo infolavoro@comune.traversetolo.pr.it.