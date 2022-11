Bollette, mutui e case popolari: inaugura lo sportello popolare della casa del popolo Thomas Sankara

Lunedì 14 novembre, dalle ore 18, verrà inaugurato lo sportello popolare della casa del Popolo Thomas Sankara, in viale Ildebrando Cocconi 31b, a Parma.

La casa del popolo, aperta già da aprile di quest'anno su iniziativa dell'assemblea locale di Potere al Popolo e del collettivo Infopoint Barricate, nasce dall'esigenza di creare uno spazio dal popolo, per il popolo, dove incontrarsi, informarsi, attivare mutualismo. In questo senso lo sportello popolare, che sarà attivo ogni lunedì dalle 18 alle 20, vedrà gli attivisti e le attiviste disponibili per indirizzare chi nel quartiere ha difficoltà sul lavoro, di accesso a servizi sociali, o con questioni legate al pagamento delle bollette, dei mutui o di accesso alla casa.

L'idea è quella di creare una rete di realtà sindacali, associative e politiche per condividere soluzioni a problematiche comuni, in un quartiere, quale quello di San Leonardo, perlopiù privo di strutture sociali aperte e a disposizione degli abitanti, che invece sempre di più sono rappresentati da persone che non riescono a reperire un alloggio o un lavoro degno, e da stranieri in difficoltà nell’accesso a servizi e diritti.

L’obiettivo non è di tipo assistenzialistico, bensì politico: fare mutualismo significa anche fare inchiesta dal basso, unire le forze per mobilitarsi perché queste difficoltà siano risolte a livello amministrativo e nazionale.