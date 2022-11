Lo spot dell'anolino: volti noti per la solidarietà

Arriva l’anolino con l’ingrediente segreto, la solidarietà! Acquistandolo si sostiene la buona di Parma Facciamo Squadra 2022: far sì che lo sport, la musica e l’arte siano esperienze inclusive per tutti, soprattutto per i bambini e le bambine con una disabilità intellettiva o un disturbo del neurosviluppo, come l’autismo ad esempio.

Nello spot che lancia l’iniziativa, si sono messi in gioco volti noti e amati della nostra città: il sindaco Michele Guerra, il rettore Paolo Andrei, lo chef Fabio Romani, il direttore generale di Fondazione Cariparma Antonio Lunardini, i giornalisti Sandro Piovani e Francesca Strozzi, la presidente di CSV Emilia Elena Dondi, Marcello Cassini del Consorzio di Solidarietà Sociale, Caterina Nizzoli di Artètipi, Cina Foglia del Moica,Monica Lippolis di AMNIC, Federica Pattini della San Severina Special Olympics, Francesco Sgorbani di Cem Lira e Claudio Pattini di Protezione Civile che in questi giorni, dalle cucine di via del Taglio sta dirigendo tutta la produzione di pasta e ripieno destinati alle nove sedi dove vengono realizzati gli anolini solidali da centinaia di volontari.

Ma il protagonista d’eccezione dello spot è Gigi Buffon, portiere che ancora una volta ci ha fatto sognare. Con lui i calciatori Stefano Fegola e Gloria Ciccioli della squadra femminile. Realizzati con le materie prime donate da Conad, gli anolini si potranno acquistare congelati, al costo di 32

euro al chilo dall’8 dicembre in piazza a Parma e a Fidenza e in tutti i Conad fino a esaurimento. Per ogni euro donato, Barilla Chiesi e Fondazione ne aggiungeranno uno ciascuno, così che ogni pacchetto di galleggianti dorati varrà quattro volte tanto.

Per saperne di più: www.parmafacciamosquadra.it