Spunta un ... Banksy a Palazzo Tarasconi: "Se è autentico? Lo sapremo a breve"

Un Banksy autentico? Lo sapremo tra qualche giorno. Intanto in quello che sorge sulla facciata dell'edificio che ospita l'esposizione Banksy. Building castles in the skyBanksy, si vede una bimba che lancia delle arance attraverso una grata e dalla grata viene su un palloncino rosso, che è quasi la firma sull'opera d'arte. Un murale che secondo Corrado Galloni, proprietario di uno dei palazzi più antichi della città, sarà oggetto di studio da parte degli esperti.

"Mi stavo recando in cantiere - dice Galloni -. Sul muro che fronteggia la strada ho trovato questo meraviglioso disegno, un'opera d'arte. Onestamente, non so se sia dell'autore che tutti conosciamo, di Banksy, ma a breve credo di poterlo sapere. Ho convocato un expertise per cercare di accertarne l'autenticità. Se fosse vero proporrei di proteggerlo, con una lamina di vetro. Lo vorrei preservare, perché è in una situazione precaria, passano gli autobus e possono rovinarlo. Se fosse vero sarebbe un'opera d'arte da visitare, vorrei rimanesse a Palazzo Tarasconi per cercare di abbellire la collezione, anche in futuro vorrei che fosse pieno di opere d'arte questo palazzo. Se fosse falso, sarebbe bello comunque e avrebbe un grande significato. Vedere questa grata, con una bimba che lancia delle arance e dalla quale esce un cuore, potrebbe essere meritevole di riflessione". Non ci resta che aspettare.