Stabilizzazioni in Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda Usl di Parma

La FP CGIL Parma, con grande soddisfazione, comunica la conclusione del “Percorso di stabilizzazione di figure Professionali Sanitarie, Tecniche e Amministrative” per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e per l'Ausl di Parma. Questo percorso vede coinvolti in totale 157 lavoratori (di cui 92 figure Azienda Ospedaliera e 65 figure Ausl).

Monica Marvasi e Alfredo Vettone della FP CGIL Parma reputano che questo sia stato "il raggiungimento di un primo obbiettivo importante, non scontato, perché si è riusciti ad ottenere, dopo una lunga trattativa che ha visto l’impegno di mesi della FP CGIL di Parma, un fondamentale riconoscimento che permette di garantire un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutte quelle figure precarie, che hanno prestato la propria professionalità durante l’emergenza pandemica".

"Il nostro prossimo obbiettivo, per il 2024, - aggiungono - è quello di poter proseguire con ulteriori percorsi di stabilizzazione, non solo rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori esclusi da questa prima fase, ma, anche, per il personale in somministrazione, inviato dalle agenzie interinali".

"Siamo consapevoli che questo percorso, pur fondamentale, non è risolutivo rispetto alla carenza di personale che caratterizza i nostri comparti. Per questo FP CGIL si batte da tempo per un piano straordinario di assunzioni sia a livello regionale che nazionale".

Anche per queste ragioni la FP CGIL ha promosso lo sciopero generale a tutela dei servizi e dei settori pubblici per il prossimo 17 novembre.