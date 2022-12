Stadio: Percorso Partecipativo, domani 17 dicembre al Palazzo del Governatore l’evento di presentazione

Parte domani, sabato 17 dicembre, alle ore 10.30 presso il Palazzo del Governatore, l’evento di avvio formale del Percorso Partecipativo dedicato alla rigenerazione dello Stadio di Parma. Parteciperanno all’evento il Sindaco di Parma, Michele Guerra, e Luca Martines, Managing Director Corporate della società Parma Calcio 1913, oltre al Coordinatore del Percorso Filippo Ozzola, della società Poleis Soc Coop, figura individuata dal Comune come Coordinatore del Percorso come figura estranea al territorio e quindi terza.

Spetterà proprio al Coordinatore il ruolo di illustrare, in questo primo incontro istituzionale, la metodologia scelta e il calendario di incontri per coinvolgere i cittadini e gli stakeholder del territorio. Non è dunque prevista per domani una sessione di domande e risposte, ma queste saranno aperte a partire dal primo incontro con i cittadini del 22 dicembre, alle ore 18 presso il Cinema Astra, durante il quale sarà presentato il Dossier di Progetto.

Scopo del Percorso Partecipativo è infatti quello di dare a tutti i parmigiani un’informazione completa rispetto al progetto, al fine di raccogliere osservazioni, criticità, proposte che saranno valutate dall’amministrazione comunale e poi condivise al Parma Calcio 1913 in ottica migliorativa. Da qui al 31 gennaio, si alterneranno dunque diversi approfondimenti tematici sul progetto e attività di confronto con i partecipanti.

Oltre alle attività di partecipazione e comunicazione, sarà cura del Coordinatore pubblicare i Quaderni degli attori, contenenti i contributi dei portatori di interesse e della comunità, e redigere una Relazione finale al termine del percorso di partecipazione. La Relazione conterrà la sintesi delle indicazioni raccolte, e verrà consegnata al Comune di Parma e al Parma Calcio 1913 con la finalità di integrare il dossier di progetto.

Oltre alla condivisione del calendario di incontri, sarà presentato domani il sito web del Percorso Partecipativo, www.stadiodiparma.it, strumento centrale per diffondere informazioni sul progetto, coordinare le iniziative di partecipazione e raccogliere i contributi dei cittadini, che saranno resi pubblici e consultabili, nel segno della massima trasparenza.

L’incontro potrà essere seguito online sulla pagina Facebook del progetto @stadiodiparma, che sarà attivata per l’occasione. Il coordinatore di progetto sarà raggiungibile al contatto email coordinamento@stadiodiparma.it per fornire chiarimenti sul percorso metodologico adottato e fornire informazioni e supporto ai cittadini interessati.