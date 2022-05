Lo stadio Tardini apre le porte alla città: "Tardini for Special" e la sfida per la promozione del Parma Femminile

Domenica 15 maggio 2022, lo stadio Ennio Tardini aprirà le porte alla città per sostenere due eventi davvero unici: alla mattina ben quattordici squadre, affiliate al Dipartimento Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federazione Italiana Gioco Calcio, si affronteranno nel "Torneo for Special" e il Tardini sarà il teatro della fase finale e della cerimonia conclusiva. Alle 16.30 le ragazze del Parma Femminile affronteranno la Sammartinese, nella 7^ ed ultima giornata della Poule Promozione del Campionato regionale Emilia Romagna di Eccellenza-Femminile.

"Tardini for Special", voluto e organizzato dal Parma Calcio 1913 e organizzato dalla responsabile CSR Emanuela Andronaco, in collaborazione con Academy Parma e con l’Associazione Va’ Pensiero e lo sponsor tecnico Erreà, si svolgerà nella mattinata di domenica e sarà aperto gratuitamente al pubblico. Sarà il primo torneo Special a carattere nazionale per numero di adesioni e coinvolgimento, che si giocherà a Parma. Oltre alla parmigiana Va’ Pensiero, che rappresenta il Parma Calcio 1913, saranno presenti tanti Club del calcio paralimpico nazionale e locale.

Le partite saranno disputate, grazie alla collaborazione con la società cittadina Us Audace, nei campi del Parco Ferrari, adiacente allo stadio Tardini, che saranno collegati da un percorso dedicato e la finale si giocherà sul terreno del Tardini. "Tardini for Special" ha il patrocinio del Comune di Parma, della Lega Serie B e del Coni – Comitato Regionale Emilia Romagna.

Al pomeriggio spazio al calcio femminile che tornerà a giocare una propria gara ufficiale nella casa del Club crociato. Un match davvero importante per il Parma Femminile, allenato da Ilenia Nicoli, che affronterà la Sammartinese nell’ultimo impegno della ‘poule promozione’ del campionato di Eccellenza che merita tutto il sostegno della città.

La vittoria porterebbe alla promozione in serie C, indispensabile quindi il sostegno sugli spalti da parte della città.

Sarà un’occasione di tributo per tutto il movimento del nostro calcio femminile, che si sta sviluppando e che sta crescendo, a cui il Parma Calcio 1913 riserva sempre più attenzioni e interesse.