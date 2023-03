Stadio Tardini, Guerra: "Sono ottimista al 100%"

Non c'è ancora il progetto definitivo per la riqualificazione dello Stadio Tardini, ma l'impressione è che presto sarà sul tavolo della Giunta pronto per essere valutato. Dopo di che si partirà e il Parma nel giro di un paio di anni avrà un nuovo Stadio. "Servono alcuni passaggi amministrativi, poi arriverà anche il progetto definitivo. Io sono ottimista al 100% sul buon esito del progetto perché ho trovato e trovo una grande apertura da parte della società Parma Calcio anche rispetto a quelle che erano le criticità che questa Giunta, sia in campagna elettorale, sia poi una volta insediata attraverso gli scambi avuto il club ha fatto presente alla società". Lo ha detto il sindaco di Parma, Michele Guerra, a margine della presentazione del film 'La gioia all'improvviso'. "C'è la volontà di fare un grande progetto di riqualificazione della struttura - ha spiegato il sindaco a Radio Bruno - che abbia anche un impatto molto positivo sul quartiere e, da questo punto di vista, sono estremamente ottimista che si arriverà dove dobbiamo arrivare: ad avere un’infrastruttura migliore in quanto si dispone ora. La legge degli stadi riguarda il nostro paese ma riguarda anche l’Europa, tutta. E stiamo lavorando perché questo progetto possa diventare anche un progetto che riqualifichi il quartiere, rivoluzionando forse anche alcuni comportamenti che oggi sono complicati quando ci sono le partite e che potrebbero invece risolversi in maniera innovativa. Devo dire, secondo me, che questa situazione è molto positiva". Intanto i comitati ieri pomeriggio hanno consegnato in municipio 8.200 firme per la petizione contro la dichiarazione di pubblico interesse del progetto di demolizione e ricostruzione dello stadio pensata dal Parma Calcio. "È stata consegnata al presidente del consiglio comunale - ha spiegato Guerra -. Ora l’iter prevede che venga iscritta all’ordine del giorno e discussa attorno ai temi che la petizione solleva. Questo faremo: andremo in Consiglio Comunale con questa discussione, passato il tema del Consiglio la Giunta riprenderà quello che è l’iter portato avanti sullo stadio Tardini. Sono ottimista".