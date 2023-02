Chiedilo a Parmatoday - "Il Tardini deve rimanere dov'è: in periferia diventerebbe una Cattedrale nel deserto" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

Il nuovo stadio Tardini, la localizzazione e i nuovi servizi. Per la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday' del 1° febbraio pubblichiamo la lettera di Gaetano, tifoso crociato e nostro lettore

LA LETTERA DI GAETANO - "Sono Gaetano Giaquinto da Bari e sono un tifoso crociato, spesso vengo al Tardini, il più delle volte parto la sera prima della partita o la mattina presto della gara. L'Ennio Tardini è giusto che rimanga dove è nato, perché abbatterlo per costruirne un altro in una zona periferica, cancellerebbe la nostra storia e col passare degli anni diventerebbe una Cattedrale nel deserto come lo è nella mia città lo Stadio San Nicola, lontano quasi mezz'ora dalla stazione centrale e mal collegato anche dall'aeroporto, forse è più comodo per chi viene in auto perché è vicino allo sbocco autostradale.

Nel 2023 non si possono avere ancora strutture aperte in balia degli agenti atmosferici, la gente che assiste alla partita paga un biglietto e/o un abbonamento, e dovrebbe essere quantomeno tutelato in qualche modo. Il mio esempio lampante è il Derby in C Parma-Reggiana 1-0 Baraye, immaginate cosa significa essere bagnati fradici, prendere un mezzo come bus o treno per farsi 8/10 ore di ritorno e tornare a casa stremati e raffreddati, menomale che abbiamo vinto. A Parma per combinazione quando inizia il Campionato in casa piove spesso e volentieri, quindi che si copra tutto l'impianto una volta per tutte e si dia al settore Distinti una solidità più efficace rispetto ai tubi innocenti che lo reggono su. Spettatori tra i 21 e i 24 mila vanno bene, tanto si riempie solo nelle partite di cartello. Ci vorrebbe qualche bar e punto ristoro in più. Ci vorrebbero bagni sempre puliti per ogni genere...Ci vorrebbero agevolazioni per i tifosi disabili coi loro accompagnatori. Cosa chiedo: Sono vicino ai 40 anni e chiedo quando partiranno i lavori, quando finiranno e dove giocherà il Parma in questo arco di tempo lontano dal Tardini"

La riposta della redazione di Parmatoday - Il progetto attualmente allo studio prevede che lo stadio Ennio Tardini rimanga dov'è, nel quartiere Cittadella e a pochi passi dal centro storico di Parma. Non è prevista infatti una delocalizzazione anche se, nel corso del tempo, questa richiesta è stata avanzata da alcune categorie sociali e da alcuni residenti. Nel nuovo Tardini ci saranno più servizi ed è previsto anche un progetto per l'accesso delle persone disabili, oltre ad altri servizi ricreativi come bar e spazi per spettacoli teatrali e concerti. Gli ultimi aggiornamenti sul progetto parlano di 14 negozi di vicinato. Ecco gli ultimi dettagli sul progetto