Stand, musica e giochi per bambini: domenica arriva il mercato in via Emilia Est

Ritornano a Parma gli appuntamenti di festa del Consorzio la Qualità dei Mercati, aderente ad Ascom, che domenica 6 marzo sarà in via Emilia Est, nel tratto compreso tra via De Rossi e via Del Bono, con 30 stand di diverse tipologie che si affiancheranno a quelli delle attività della via che esporranno in strada. Abbigliamento, biancheria per la casa, casalinghi, articoli sportivi e accessori moda si uniranno alla musica, ai giochi gonfiabili per bambini e alle tante proposte gastronomiche dei pubblici esercizi, tra cui grigliate e anolini da passeggio, per una domenica di festa in città. "Dopo un periodo particolarmente difficile, crediamo sia giunto il momento di riproporre ai cittadini nuove occasioni di incontro che possano dare loro qualche momento di spensieratezza - ha affermato Gianluigi Boldrini, Presidente del Consorzio La Qualità dei Mercati Parma - Speriamo di essere giunti ormai verso la fine della pandemia e che queste iniziative, svolte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, possano far tornare la voglia di rivivere la bellezza dei nostri quartieri e paesi. La giornata di domenica 6 marzo sarà inoltre un'opportunità per far riscoprire l'importanza di tutte delle piccole imprese del commercio che, ancor più in questo momento storico, hanno contribuito a mantenere vive le nostre città".