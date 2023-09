Stangata in vista per i parmigiani, la bolletta del gas torna ad aumentare: spesa di 1.267 euro a famiglia

Nuovi rincari in arrivo per le famiglie parmigiane. La bollette del gas è di nuovo in aumento: rincari del 2,3% ad agosto rispetto a luglio, a causa dell'aumento della spesa per la materia gas naturale. Con l'aumento del 2,3% disposto da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) per il mese di agosto, la bolletta del gas sul mercato tutelato, a tariffe costanti, raggiunge quota 1.267 euro a nucleo familiare.

L'aumento sarebbe equivalente a un maggior esborso di circa +29 euro all'anno a famiglia rispetto alle tariffe in vigore a luglio. Sommati ai 644 euro annui per la luce, la spesa di una famiglia per le forniture energetiche (agosto 2023/luglio 2024) raggiunge così il totale di 1.911 euro, almeno secondo l'analisi di Assoutenti.

Secondo i dati diffusi dalla stessa Arera, la spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (settembre 2022 - agosto 2023) è invece di 1.472 euro circa, al lordo delle imposte, in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (settembre 2021 - agosto 2022). Nel confronto con lo stesso periodo del 2021, e tralasciando il 2022 quando i prezzi avevano raggiunto livelli astronomici, la bolletta del gas risulta più salata del 6,9% (ossia +82 euro annui a nucleo), e addirittura del +50,2% rispetto ad agosto 2020, pari a una maggiore spesa annua da +424 euro a nucleo.

"Al di là dell'entità dell'aumento disposto oggi da Arera, quel che ci preoccupa sono i segnali che giungono dai mercati internazionali dell'energia", ha affermato il presidente Assoutenti Furio Truzzi. "In vista dell'arrivo dei mesi freddi e con la corsa agli accaparramenti, il rischio è quello di un'impennata delle quotazioni che si riverserebbe in modo diretto sulle tariffe dei prossimi mesi e, quindi, sulle tasche degli italiani", spiega l'associazione