Stazione: l'erba più alta della bicicletta

Erba alta in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei pressi della stazione ferroviaria di Parma. "La vegetazione ormai è più alta anche della bicicletta, come si può vedere in questa foto" suggerisce un lettore che ha segnalato la situazione. Non è la prima segnalazione in merito ad aree e zone della città in cui la vegetazione non è ancora stata tagliata ed è cresciuta, come in questo caso, fino a raggiungere un'altezza considerevole. In questo caso è effettivamente più alta della bicicletta parcheggiata.