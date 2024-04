La stazione con i lavori bloccati da mesi

"I lavori per la ristrutturazione della stazione ferroviaria sono bloccati da circa tre mesi". I residenti della zona della stazione ferroviaria di Ozzano Taro, rispetto alla quale è in corso un intervento di riqualificazione, non ci stanno e protestano per la situazione che si è venuta a creare e che sta provocando alcuni disagi. I lavori sono partiti nel settembre del 2023 e, secondo il cronoprogramma, avrebbero dovuto concludersi entro il mese di dicembre del 2023. "Hanno fatto solo il tetto e sistemato una parte dell'intonaco esterno, poi si sono fermati". Sostanzialmente dall'inizio dell'anno i lavori sono bloccati e chi vive nelle vicinanze dello scalo ferroviario sta vivendo alcuni disagi, ad iniziare dal fatto che il cantiere occupa diversi stalli di sosta che normalmente vengono utilizzati proprio dai residenti, che non hanno a disposizione il garage, per parcheggiare le auto nei pressi delle proprie abitazioni.