Stefano Andreoli nuovo Amministratore unico di Asp Parma

L'Assemblea dei soci di ASP Parma (di cui fanno parte il comune di Parma ed i comuni di Colorno, Torrile e Sorbolo Mezzani) ha nominato nel pomeriggio di oggi, 11 novembre, l'Amministratore unico che prende il posto di Gianluca Borghi, dimessosi in luglio 2022 per entrare nella Giunta del comune di Parma quale Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità.

Tra le diverse candidature pervenute, l'Assemblea dei Soci ha inteso nominare l'avvocato Stefano Andreoli, classe 1968, avvocato che opera nella città di Parma e che vanta diverse esperienze di partecipazione ad organismi e realtà del territorio che da sempre operano per il benessere delle nostre comunità. L'Assemblea dei Soci all'unanimità ha convenuto sull'importanza di una persona che conosce bene sia i meccanismi giuridico amministrativi, sia il Distretto di Parma servito dall'Azienda, in un momento storico caratterizzato dall'insorgere di nuovi bisogni e dalla necessità di individuare risposte anche innovative alle problematiche connesse all'aumento delle fragilità, in una logica di lavoro di rete con le istituzioni, con il tessuto produttivo e con il terzo settore. Con un'attenzione importante alla sostenibilità dell'Azienda pubblica del territorio che garantisce servizi di accoglienza molto importanti per anziani, disabili e famiglie.

“Auguro buon lavoro all'avvocato Stefano Andreoli”, afferma il Sindaco di Parma Michele Guerra, “nella sua funzione di nuovo amministratore unico di ASP Parma. I temi dell'assistenza e delle politiche sociali che ASP porta sulla nostra città e sul nostro territorio necessitano di grande cura e attenzione, soprattutto in una fase storica come questa e sono certo che Andreoli saprà interpretare queste esigenze nel modo più giusto e puntuale”.