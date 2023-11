Stefano Bettati nuovo direttore del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma

Stefano Bettati sarà il nuovo Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma per il quadriennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2027.

Le elezioni si sono svolte ieri, martedì 7 novembre. Il professor Bettati ha ottenuto, al primo turno di votazioni, 189 voti su 228 votanti (250 gli aventi diritto). Per questa prima votazione era necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Stefano Bettati è professore ordinario di Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. Insegna Fisica medica nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medical physics nel corso omologo a Piacenza, e Fisica applicata in diversi corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e nelle scuole di specializzazione di area medica. È componente del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in Scienze del farmaco dell’Università di Parma. È membro eletto del Senato Accademico (dal 2021), coordinatore dell’Unità di Neuroscienze e membro della Giunta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (dal 2017), e delegato del Direttore per il Personale Tecnico-Amministrativo (dal 2020). È stato membro della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica Applicata (2016-2018), settore per il quale fa attualmente parte della Giunta di Coordinamento. È stato inoltre membro del Collegio di Disciplina dell’Università di Parma (2019-2020), Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e poi del DiMeC (dal 2013 al 2020), e Vicepresidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (2020-2021). Dal 2019 è associato con incarico di collaborazione all’Istituto di Biofisica del CNR.

L’attività di ricerca più recente riguarda la caratterizzazione di proteine di interesse medico o farmaceutico, il loro impiego in ambito terapeutico (ad esempio nel campo della terapia enzimatica sostitutiva o dei trasportatori di ossigeno per la preservazione di organi destinati al trapianto) e lo sviluppo di inibitori con attività antimicrobica. È responsabile nazionale di un progetto PRIN2020 (“ERASE – DEfeat Antimicrobial Resistance through Iron StArvation in Staphylococcus aurEus”) e coordinatore di unità per un progetto PR-FESR (“Uni-Recondition – Una nuova soluzione acellulare per ricondizionare gli organi a scopo di trapianto durante la perfusione ex vivo”). È autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste internazionali e di diverse monografie e capitoli di libro.