"Stop vivisection": domenica 7 novembre corteo per chiedere lo stop agli esperimenti sui macachi

Domenica 7 novembre a Parma si terrà un corteo 'Stop vivisection' per chiedere la cessazione degli esperimenti sui macachi di Parma e "per tutti gli animali che sono rinchiusi nei laboratori di sperimentazione". La manifestazione è stata promossa da varie associazioni animaliste: la partenza è prevista per le ore 14 dalla stazione ferroviaria.

"Si tratta di un corteo - spiegano gli organizzatori - per chiedere la cessazione degli esperimenti sui "macachi di Parma" e per tutti gli animali che sono rinchiusi nei laboratori di sperimentazione. Perchè tutto questo non dovrebbe succedere a nessuno e a nessuna creatura, ed è ora di farlo finire! I macachi di Parma Alan e Larry in particolare sono diventati un simbolo di libertà, proprio come l'orso Papillon in Trentino. Eppure nonostante questo, e nonostante l'opinione pubblica li volesse fortemente liberi, i simboli di libertà continuano a rimanere in gabbia. Quasi allo stesso modo di chi detiene le chiavi di quelle gabbie, ancorandosi a metodi di sperimentazione animale ormai superati in un caso, trincerandosi dietro pericoli di dubbia esistenza e irrisolvibilità nell'altro caso".