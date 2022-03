Strada Cava, residenti in rivolta: "Le auto sfrecciano a 100 km all'ora vicino alla parrocchia" 

Non c'è solo strada Massese a preoccupare i residenti tra Corcagnano e Carignano per quanto riguarda la sicurezza per gli automobilisti ed i pedoni. Lungo strada Cava in Vigatto, in particolare, chi abita in zona ha più volte sottolineato la pericolosità di questa strada, che presenta diversi problemi per la viabilità. "Lungo strada Cava, che porta a Carignano, ci sono pochi dissuasori di velocità e oltretutto sono anche mal posizionati" sottolineano alcuni cittadini che vivono tra le due frazioni. E' questa la prima criticità sottolineata, alla quale se ne aggiungono altre.

"In corrispondenza della parrocchia di Santa Lucia abbiamo visto auto raggiungere i 100 chilometri all'ora. La beffa è che, in corrispondenza delle strisce pedonali, manca l’invito per i disabili, mentre l’altro lato della strada è completamente sprovvisto di banchina pedonale".

Oltre alle auto anche alcuni camion e mezzi pesanti percorrono abitualmente la strada. "Per non parlare dei tir e mezzi pesanti che vanno e vengono in una stradina di appena cinque metri. I residenti hanno provato a rivolgersi, in più occasioni, al Comune di Parma ma senza ottenere risposte: "Ho mandato, personalmente, tre email (di cui una Pec) - sottolinea un cittadino - al settore viabilità ma nessuno mi ha risposto"