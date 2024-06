Strada Cornazzano: al via i lavori di asfaltatura

Al via i lavori di asfaltatura di strada Cornazzano, nel tratto di competenza del Comune di Parma in località Viarolo, per porre rimedio a buche e avvallamenti, a beneficio dei fruitori. La strada, grazie agli interventi messi in atto, infatti, sarà più sicura con l’eliminazione di crepe e punti sconnessi.

La proprietà della strada è condivisa tra il Comune di Parma ed il Comune di Sissa Trecasali, che si sono coordinati per dare seguito in modo congiunto all’esecuzione dei lavori. Per il Comune di Parma, l’intervento è in carico a Parma Infrastrutture Spa.

Il costo complessivo dell’asfaltatura ammonta a circa 187mila euro.

Il tratto interessato dai lavori ha una sezione media di circa 5,20 metri e una lunghezza di circa 800 metri. Il cantiere sarà gestito con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo o moviere ove possibile, in caso contrario si provvederà alla chiusura di tratti stradali funzionali ossia con la possibilità di creazione di bypass.