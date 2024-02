Strada Farnese: modifiche alla viabilità dal 21 febbraio al 30 aprile

Modifiche alla viabilità in strada Farnese per consentire interventi di messa in sicurezza delle difese arginali del torrente Baganza per conto dell’Agenzia Regionale e per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e per permettere il transito in sicurezza di mezzi d’opera sulla strada.

Dal 21 febbraio al 30 aprile 2024, pertanto, potranno verificarsi disagi alla circolazione stradale in strada Farnese Vigheffio, nel tratto compreso tra strada Soncini Pancrazio e strada Vigheffio.

Potrà essere istituito il momentaneo divieto di circolazione della via per il tempo strettamente necessario nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 12:00 del mattino e le 15:00 e 17:00 del pomeriggio.

L’impresa esecutrice dei lavori provvederà al posizionamento di un opportuno piano di segnalamento che devierà, nei momenti di chiusura, il traffico diretto a Collecchio in via Soncini Pancrazio ed il traffico diretto a Parma in strada Vigheffio