Strada Langhirano, due mesi di cantiere per il rifacimento della rete idrica e del gas

Modifiche alla viabilità in strada Langhirano per il rifacimento delle reti di acqua e gas da parte di Ireti: cantiere in tre fasi, dal 4 luglio al 30 settembre. I lavori prenderanno avvio lunedì 4 luglio e si svolgeranno, per stralci, fino al 30 settembre. E' prevista la destituzione degli stalli di sosta, con contestuale istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati 0-24h, e l'istituzione del divieto di circolazione per i seguenti tratti stradali da attuarsi nelle 3 fasi.

Dal 04/07/2022 al 30/07/2022. Strada Langhirano, da via Cimabue, incrocio escluso a via Torrente Bratica, incrocio incluso. Dal 25/07/2022 al 27/08/2022. Strada Langhirano, da via Torrente Bratica, incrocio escluso, a via Torrente Cinghio, incrocio incluso. Dal 22/08/2022 al 30/09/2022. Strada Langhirano, da via torrente Cinghio alla rotatoria con strada Montanara, intersezioni escluse. Verrà garantita l’accessibilità ai passi carrai in funzione dell’avanzamento del cantiere.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. N. 6 allegati. Fasi di esecuzione e viabilità alternativa consigliata - Planimetria generale.